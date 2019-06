Az idő múlása bizony az összes testrészünkön meglátszik, így az intim terület sem ússza meg az öregedést. Látható és a szemek számára nem nyilvánvaló változásokon is átmegy a vaginánk. Ez történik odalent.

1. A menopauza után a szervezet kevesebb hormont termel, ami változásokat eredményez a hüvelyben. Rövidebb és szűkebb is lesz.

2. Sajnos a különböző hüvelyi fertőzésekre is fogékonyabbá válik a szervezet a hüvelyi szövet elvékonyodása miatt.

3. 40 és 50 év környékén az intim testrészeket borító szőrzet is változik: ritkásabb lesz és könnyen lehet, hogy őszül.

4. A hüvelyi szárazság is egy tünet, amely a menopauza után jelentkezik, ez ellen pedig vizes bázisú síkosítóval lehet tenni – írja a The Sun.