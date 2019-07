Teniszlabda nagyságú hólyagok nőttek egy tinédzser hátára az után, hogy egy órán át búvárkodott.

A 16 esztendős Maisie szüleivel nyaralt Kubában, amikor úgy döntött, kipróbálja a könnyűbúvárkodást. Mielőtt azonban bement a vízbe, bekente a hátát naptejjel. Azt gondolta, semmi baja nem eshet, ám egy óra elteltével, miután kijött a vízből, észrevette, hogy alaposan leégett.

Egyre nagyobb fájdalmat érzett a hátán, és estére a szülei megdöbbenve vették észre, hogy két teniszlabda nagyságú hólyag jelent meg a bőrén.

Persze azonnal bementek a kórházba, ahol azt mondták neki, a hólyagok magától el fognak múlni, de addig is nem szabad nyomkodnia vagy a hátára feküdnie – számolt be róla a The Sun.