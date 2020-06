Az elítélt szexuális ragadozó, Harvey Weinstein deformált férfiasságáról több áldozata is beszámolt, a napokban pedig az is kiderült, milyen betegség állhat az elváltozás mögött.

Harvey Weinsten egykor a világ egyik legbefolyásosabb embere volt a filmiparban, de szörnyű tettei nem maradtak örökké titokban. Kiderült, hogy élete során rengeteg nőt molesztált vagy erőszakolt meg, 2020 február végén a bíróság bűnösnek találta Weinsteint nemi erőszak vádjában és 23 év börtönre ítélte.

Sok áldozata részletesen beszámolt arról, milyen módon kényszerítette Harvey Weinstein szexre őket, nyilatkozataikból pedig az is kiderült, hogy a szexuális ragadozó pénisze deformált volt. A legújabb információk szerint ennek az oka egy fertőzés lehetett, az úgynevezett Fournier-gangraena, ami a nemi szervek szövetelhalásával járó, infekciós, gyulladásos folyamat. Állítólag injekciókra is szüksége volt közösülés előtt, amivel a véráramlást serkentették - írja a The Sun.