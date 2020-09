A gyógynövények használata egyidős az emberiséggel, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen formában történik az alkalmazásuk.Forrázatot, főzetet és hideg vizes kivonatot mi is készíthetünk otthon, ezekről korábban írtunk is már, ám a gyógyító hatású növényeket egyéb, boltban kapható formában is fogyaszthatjuk, felhasználhatjuk.



Tabletta, kapszulaA gyógynövényekből készült tablettáknál vagy az egész növényt vagy annak nagy koncentrációjú kivonatát használják fel, amelyet porrá őrölnek és tablettává préselnek. Előnye, hogy a forrázatokkal, főzetekkel és hideg vizes kivonatokkal szemben ebben az esetben nem kell szembesülnünk a növény esetleges kellemetlen ízével, hiszen csak gyorsan bekapjuk a tablettát, ahelyett, hogy meg kéne innunk a belőle készült folyadékot. Ráadásul egy tabletta (általában) jóval több hatóanyagot tartalmaz, mint mondjuk egy csésze tea, így a megfelelő mennyiség bevitele is egyszerűbb.

Egyes gyógynövényeket nem is tablettává préselnek, hanem a hatóanyagot bélben oldódó kapszulába zárják, amely így érintetlenül juthat el a vékonybélbe. Ez azért kedvező, mert így kisebb a gyomorpanaszok esélye, illetve a hatóanyag felszívódása is sokkal jobb, ha a bélrendszerből történik.

TinktúraA tinktúra a gyógynövény alkoholban, vízben történő áztatásával jön létre. Az alkohol kivonja és koncentrálja a növény aktív hatóanyagait, amely jóval töményebb lesz, így kevesebb is elég belőle, mint mondjuk a teákból. Az alkoholt a folyamat végén részben vagy egészben eltávolítják a tinktúrákból, ezért a fogyasztásuk nem okoz problémát, de aki biztosra akar menni, az választhat alkoholmentes, glicerinnel készült sűrítményt is. A tinktúrát kisebb dózisban – cseppenként – adagolhatjuk és általában valamilyen hordozóanyaggal együtt használjuk fel: belsőleg vízzel vagy gyümölcslével, külsőleg bázisolajjal vagy krémmel elkeverve.

IllóolajAz illóolajok olyan koncentrátumok, amelyek a növényekből kivont olajok lepárlásával vagy hideg sajtolással jönnek létre. Mivel itt a hatóanyag nagyon tömény, ezért általában semleges olajokkal elkeverve alkalmazzák őket - például masszázsnál. Kivétel ez alól a levendula- és a teafaolaj, amelyből 1-1 cseppet közvetlenül is a bőrre kenhetünk, mondjuk rovarcsípés vagy pattanás esetén. Szintén alapszabály, hogy az illóolajok többségét nem szabad szájba venni, lenyelni, de ez alól is van kivétel, például a borsmentaolaj, amely a nyelvre csepegtetve enyhíti a légzési nehézségeket. Az illóolajok felhasználási köre nagyon széles: a gyógyászatban,a kozmetikaiparban, az aromaterápiában, de még a háztartásban is alkalmazhatóak.

A gyógynövények pozitív hatása vitathatatlan és számos formában felhasználhatjuk őket, ám alkalmazásuk – akárcsak a gyógyszereké – kellő körültekintést igényel, így mindig megbízható forrásból szerezzük be őket és a használat előtt tájékozódjunk hiteles forrásból.