A jóga mindennapos gyakorlása önmagában is hasznos: javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális megtisztulást hoz és az életminőség javulását eredményezi. Azt viszont kevesen tudják, hogy az örömteli szexuális együttlétet is elősegíti.

A jóga tudománya a keleti bölcselet egy formája, ami Indiában fejlődött ki a hinduizmus kulturális közegében. Kezdetben a tudat átalakítását, illetve a karma és az újjászületés körforgásából való megszabadulást tűzte ki céljául. Nyugati adaptációjában elvesztette vallásos hátterét és inkább a testi-lelki egészség megőrzésére és helyreállítására koncentrál. A modern jóga gyakran tartalmaz a hinduizmusból származó tradicionális elemeket, mint például az erkölcsi és etikai alapelveket, a test megerősítésére és jó állapotának megőrzésére szolgáló pózokat - az úgynevezett ászanákat - a spirituális filozófiát, a guru által történő útmutatást, a mantrák ismételgetését, a légzés szabályozását és az elme meditációval történő elcsendesítését.

A test szentélyét tartsuk mindenkor tisztán, hogy méltó lakhelye legyen a léleknek.

A jóga egy komplex mozgásforma, amely fejleszti a testet, ugyanakkor a lélekre is gyógyító hatása van. Egyszerre erősíti és lazítja az izmokat, miközben kíméli az ízületeket. A testmozgást rendszeresen végzők szervezete többek között hatékonyabban méregtelenít, immunrendszere megerősödik, így a jóga nemcsak kívül, de belül is fiatalít. Mindezek mellett a jóga önmagad elfogadására, a belső harmóniára nevel. Megmutatja, hogy miként fedezheted fel érzéseidet és hogyan fejezheted ki azokat. Ezekre épül egy örömteli szexuális együttlét is, ami mindkét felet elégedettséggel tölti el. A mégjobb szex érdekében pedig érdemes kipróbálni olyan asznákat, melyek erősítik az intim izmainkat, így az orgazmus is erőteljesebb lesz mindkét fél számára.