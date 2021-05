A chichagói nő nagyon megijedt, amikor felfedezett egy csomót a mellében. Félve ment el orvosohoz, aki legnagyobb rémálmát közölte vele: rákos.

Bethany bár kétségbeesett, abban bízott, hogy elegendő lesz csupán a csomót eltávolítani, de a vizsgálatok során kiderült, a rák már átterjedt a teljes mellszövetre és a nyirokcsomókra is. Az orvosi team teljes melleltávolítást javasolt, hogy minden rákos sejtet eltávolíthassanak, amibe a 38 éves nő beleegyezett.

Az orvosok ugyan azt javasolták, a teljes gyógyulás után plasztikáztassa melleit, így visszanyerheti nőiességét, Bethany nem akart implantátumot.

A nőt elrettentette az, hogy milyen módon tágítják ki a bőrt egy ilyen beavatkozáshoz, valamint félt a lehetséges szövődményektől is. Nem bánkódik azonban, úgy érzi, így is épp elég nőies, amit egy fotósorozattal meg is mutatott.