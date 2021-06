A szív leállását követően megszűnik a keringés, a testben pedig elindul a bomlás folyamata. De miként is történik mindez, órára lebontva? Most megtudhatod, ha elég merész vagy szembenézni saját halandóságoddal!

A halál utáni első óra

A szomatikus halál* pillanatában a test összes izma ellazul, a pupillák kitágulnak, az állkapocs elernyed, ami miatt a száj kissé kinyílik, a test ízületei és végtagjai rugalmasakká válnak.

Az izmok elernyedésének köszönhetően a bőr megereszkedik, amitől kitüremkedővé, hangsúlyosabbá válik például az állkapocs- és csípőcsont. Az izmok ellazulása ugyanakkor a záróizmokra is hatással van, emiatt gyakori a vizelet- és székletürítés.

Egy ideig még folytatódik tovább az emésztés, valamint bélmozgás is megfigyelhető, sőt, akár érintésre izomrángások is tapasztalhatóak.

A szív leállásától számított néhány percen belül a bőr sápadni kezd, mivel vérkeringés hiányában a vér a gravitációnak engedelmeskedve a test alsóbb részeiben gyűlik össze.

Az életfunkciók megszűnése a test hőháztartására is hatással van, a testhőmérséklet 37 fokról csökkenni kezd – 1-1,5 fokot veszít óránként -, egészen addig, míg eléri a környezet hőmérsékletét.

A halál utáni negyedik percben megkezdődik a sejtszintű bomlás: a sejtek saját magukat kezdik el enzimeikkel felbontani.

A halál utáni 2-6. óra

Kialakulnak a hullafoltok. Mivel a szív már nem pumpálja, a vér a gravitáció miatt a földhöz legközelebb eső testtájakon gyűlik össze. Amennyiben huzamosabb ideig nem mozdítják meg a testet, ezeken a részeken vöröses-lilás elszíneződés alakulhat ki, mely zúzódásra emlékeztet.

A halál utáni harmadik óra környékén a test sejtjeiben bekövetkező kémiai változások miatt az összes izom megmerevedik – elsőként a szemhéjakban, az állkapocsban, valamint a nyakban. A hullamerevség a következő órákban végighalad az egész testen, fentről lefelé.

A halál utáni 7-12. óra

A teljes izommerevség 12 óra alatt következik be – nem ritka, hogy az elhunyt összes szőrszála felfelé áll, mintha libabőrös lenne, ez is a merev izmoknak tudható be -, de ez függhet az elhunyt korától, fizikai állapotától, nemétől, a levegő hőmérsékletétől és más egyéb tényezőtől is. Ezen a ponton a végtagokat nehéz megmozdítani, áthelyezni, a térd és a könyök kissé behajlik, az ujjak és a lábujjak szokatlanul görbének, görcsösnek tűnhetnek.

A halál utáni 12. órát követően

A teljes hullamerevség beálltát követően az izmok újra ernyedni kezdenek, a molekuláris halál**, vagyis a belső szövetek bomlása miatt. Ez a folyamat a környezeti hatások függvényében 2-3 napot vesz igénybe.

A bőr zsugorodni kezd, ami azt az illúziót kelti, hogy a haj és a köröm nő. A szaruhártya beszárad, amitől szalonnabőrszerű elváltozás alakul ki a szemen, ezt más néven Sommer-Larcher féle foltnak neveznek.

Beindul a test külsőleg is látható bomlása.

Érdekességek:

Amennyiben nem agyhalál következett be, tehát a halál oka más, kutatások alapján kijelenthetjük, hogy az agy bizonyos funkciói a halál után akár 10 percig is tovább működhetnek.

Bár bizonyíték nincs rá, de az agyi aktivitás arra enged következtetni, hogy halálunk után egy rövid ideig még hallunk.

*A szomatikus halál, vagyis a klinikai halál az agy működésének teljes és végleges leállítását jelenti, melyet a szív és a tüdő működésének leállása követ

**A molekuláris halál, vagyis sejthalál az egyes szövetek és a sejtek megszűnésére, bomlására, önemésztődésére utal.

