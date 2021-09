A New York Post - ahol röntgenfelvételeket is mutatnak - arról ír, hogy a szerencsérlenül járt fiú egészen a herezacskójáig tolta fel a kábelt, ám nem tudta kihúzni. Szégyellte, amit tett, a családja, amikor kórházba vitték, csak annyit tudott, hogy véres a vizelete, de az orvosnak be kellett vallania, hogy mi a baj oka.

A kábelt a kórházban sikeresen eltávolították.

Bár az említett eset főszereplője nem szexuális élvezetszerzés miatt járt pórul, olyan esetekről is bőven hallani, amikor maszturbáció vagy szex közben történik hasonló baleset.