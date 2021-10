Aki nem tud eleget és pihentető módon aludni, az nem biztos, hogy azért van, mert nem fekszik le időben, vagy mert nem elég számára az a 24 óra, amiből egy nap áll. Sokan tudatában sincsenek annak, hogy alvászavarban szenvednek; egyszerűen azt hiszik, számukra kevesebb alvás is elegendő, miközben nem értik, miért fáj folyton a fejük, miért figyelmetlenebbek napközben és miért kívánják egyre a szénhidrátot és a cukros ételeket.

Így vezet elhízáshoz az alvászavar

Ha nem alszunk eleget, az étvágyat szabályozó hormonok egyensúlya felborul, például csökken a leptin nevű hormon szintje. A leptin a jóllakottságérzetért felelős hormon: ha a szintje csökken, éhesek leszünk. Ezzel egyidejűleg emelkedik a zsírsejtekben termelődő ghrelin nevű hormon mennyisége, ami azt közvetíti az agynak, hogy a szervezetnek több zsírból származó kalóriára van szüksége, és ez megint csak fokozza az éhségérzetet.

Korábbi kutatások azt is bizonyították, hogy akik nem alszanak jól, azok általában nem végeznek testmozgást sem, ami szintén elősegíti a testsúlygyarapodást.

Az alváshiány miatti elhízás nemcsak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is veszélyezteti. A tizenéves gyerekeknek minimum 9 óra alvásra lenne szükségük, és ha ez nincs meg, körülbelül öt év alatt túlsúlyosakká válhatnak. Azok a fiatalok, akik 8 óránál kevesebbet alszanak, sokkal több hizlaló ételt és rágcsálnivalót fogyasztanak.

Ha mindez nem lenne elég, a stressz is bekúszik a képbe. A kevés alvás miatt ugyanis több stresszhormon termelődik a szervezetben, így az érintettekre könnyebben törhet rá a stresszevés, ami szintén elhízáshoz vezethet. A stressz ráadásul a szívet is károsíthatja, illetve következménye lehet a magas vérnyomás is.

Tippek a pihentető alváshoz:

Szigorú napirend: hétvégén és hétköznap is érdemes ugyanakkor kelni és ugyanakkor feküdni.

A vacsora ne legyen késői és válasszunk kímélő ételeket.

A rendszeres testmozgás is hozzájárul a pihentető alváshoz.