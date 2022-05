A targonca 2019-ben teljesen szétroncsolta a húszéves Loren altestét, az orvosoknak pedig nem maradt más lehetősége, mint amputálni a fiú lábait, csipőjét, a nemi szerveit, a húgyúti rendszerét, a végbelét és az egyik alkarját. A radikális beavatkozásnak és a csodának köszönheti, hogy életben maradt. Igyekszik teljes életet élni, ebben pedig barátnője van a segítségére, akivel még az eset előtt ismerkedett meg.

A barátnőjével azóta összeházasodtak és Sabia Reiche az, aki mindenben segíti és gondját viseli a fiúnak. Közösen létrehoztak egy YouTube-csatornát is, ahová rendszeresen töltik fel a videókat, melyekben beszámolnak arról, hogyan él most Loren és válaszolnak is a felmerülő kérdésekre.

A követők egy valamit nagyon szeretnének megtudni, mégpedig azt, hogyan képes a félbevágott testű fiú szeretkezni? Az ehhez hasonló szexuális jellegű kérdésekre azonban sosem válaszolnak.

Ez magánügy, senkinek semmi köze hozzá. Tiszteletlenség ilyesmit kérdezni. Senki sem szólít le egy idegen párt az utcán és kezdi el őket a szexuális életükről faggatni. Az, hogy a mi helyzetünk különleges, még nem jogosítja fel az embereket arra, hogy ilyesmit kérdezzenek

– idézi a házaspárt a 24.hu. A pár viszont azt elárulta, hogy nem sok jóval tudtak szolgálni az orvosok, ugyanis azok, akik hasonlóan drasztikus beavatkozáson estek át, átlagosan tizenegy évig éltek a műtét után. A rekorder 24 évvel az amputáció után halt meg.