A libidó fokozása, a vágykeltés már a füvesasszonyok és szerelmi varázslók kínálatában is előkelő helyen szerepelt. Az ősi egyiptomiak még a krokodil péniszéből is hajlandók voltak enni, hogy felpörgessék szexuális kedvüket. Dr. Szuromi András állítja, hogy ma már ennél egyszerűbb megoldások is léteznek a libidó növelésére.

Hormonok szerepe



Hormonjaink közül az oxitocin és a tesztoszteron a nemi vágy két fő karmestere. Az oxitocint szerelemhormonnak is nevezik, amelynek a kötődés elősegítésében van óriási szerepe. Ez az ősi hormon nélkülözhetetlen mindkét nemnél a társas kapcsolatok és a bizalom kialakulásához.

A pornó veszélyes



A nemi vágy természetes ösztön, de az embert nemcsak a fizikai teste és hormonjai, hanem lelki és szellemi folyamatok is mozgatják. A szellemi és érzelmi oldal szempontjából például fontos a pornó kerülése. A pornó nem a valóság, viszont az intenzív vizuális stimulus miatt a „fogyasztó" a való életet gyakran már nem érzékeli elegendőnek.

Ösztrogénből is készül homeopátiás szer



Hölgyeknél a másik nem iránti érdeklődés a peteérés időszakában a legintenzívebb, amikor az ösztrogénhormon szintje a legmagasabb. Az ösztrogénhormonból készült homeopátiás szer (folliculinum) alacsony potenciában (5CH) segítheti a megfelelő ösztrogénszint fenntartását akkor is, amikor ez a korral csökkenni kezd.

Férfiasság-fokozók



Férfiaknál a teljesítményfokozás jolly joker szere a tesztoszteronból (testosteronum) készült homeopátiás gyógyszer. A férfiasság fizikai problémáira (erekciós problémák) gyakran alkalmazzák a lycopodium alapanyagot.

Afrodiziákumok



Egyes ételek, gyümölcsök is támogatják a nemi vágy felszítását. Afrodiziákumnak tartják a datolyát, friss fügét, a gránátalmát, spárgát, osztrigát és a petrezselymet.

Életmódbeli változások hatása



Az egészséges libidóhoz elengedhetetlen a testi egészség. A túlevés, sok alkohol, sok cukor, kevés mozgás, nem megfelelő alvás, rossz légzés kihat az egész szervezetre. A magas stresszhormonszint, inzulinrezisztencia, dehidratáltság, túlsúly és pajzsmirigy-rendellenességek gyorsan és alattomosan rontják az életminőséget. A jó hír, hogy néhány életmódbeli változtatással viszonylag hamar tapasztaljuk majd a kedvező változásokat:



• Az átlagos magyar vízfogyasztást tudatosan emeljük napi 2-3 literre.

• Étkezzünk színesen! Minél több antioxidáns zöldség kerül a tányérunkra, annál biztosabbak lehetünk benne, hogy tápanyagokban gazdag az ételünk.

• Akinek túlsúlya van, próbáljon racionális fogyókúrába kezdeni. Már az első pár leadott kiló javít az inzulinrezisztencián és a megtépázott önképünknek is jót tesz.

• A szabadban végzett mozgásformák, pl. a tempós séta minden korosztály számára hasznos.

• A pajzsmirigy megfelelő működését jód és szelén tartalmú táplálékkiegészítőkkel tudjuk támogatni.

• Az alkohol kis mennyiségben önfeledtté tesz, így egy pohár pezsgő hozzájárulhat egy romantikus este sikeréhez. Ugyanakkor a rendszeres és nagy mennyiségű alkoholfogyasztás „vágyölő", és bizonyítottan csökkenti a libidót mindkét nemnél.