Úgy tűnik azonban, hogy az egészséged érdekében érdemes időt szakítanod egy kis reggeli hancúrozásra. Ha van rá néhány percetek, vagy éppen hétvégén lustálkodtok az ágyban, a napindító szex számos előnnyel kecsegtethet.

Segíthet a napot jobb hangulatban kezdeni és akár a kora reggeli stresszt is enyhítheti. A szeretkezés során felszabaduló úgynevezett „boldogsághormonok" – az oxitocin és a dopamin – elősegítik, hogy a nap hátralévő részében is kiegyensúlyozott és boldog maradj. A reggeli szex a stressz csökkentését is támogathatja, hiszen a hormonaktivitás növekedése képes ellazítani a testet és az elmét.

Ha mindez még nem lenne elég, a szerelmeskedés segíthet megvédeni a kórokozóktól is. Bebizonyosodott, hogy a szexuálisan aktív emberek kevesebb betegszabadságot vesznek ki a munkahelyükön. A reggeli szex elősegíti az immunglobulin (IgA) termelését a szervezetben, amelynek nagy szerepe van a nyálkahártyák immunfunkciójában. Az emelkedett szint segít a baktériumok és betegségek elleni védekezésben.

A reggeli szeretkezés az emlékezetet is javíthatja, hiszen segít beindítani az agyat. Ezen felül lehetőséget kínál arra, hogy a napot egy kis mozgással kezdd: a forró együttlétek fokozzák a pulzust, ami jó hatással van a keringési rendszerre.

A férfiak számára különösen előnyösek lehetnek az ébredést követő rendszeres együttlétek, ugyanis kutatások szerint csökkentik a szívbetegségek kockázatát és megelőzhetik a prosztatarákot – írja a Daily Star.