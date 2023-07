A mindennapi stressz, a rohanás, a hétköznapi problémák során többször érezhetjük magunkat motiválatlannak, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól, és elveszítjük az irányítást az életünk felett. Súlyosabb esetben enyhe szezonális depresszió is kialakulhat az állandósult nyomás hatására, amiből még a nyár beköszöntével sem látjuk a kiutat. A stresszt nehezen tudjuk elkerülni, a negatív hatásait azonban könnyedén mérsékelhetjük

Mi is az a nyári depresszió?

A szezonális depresszió egyik tünete, hogy az évnek mindig ugyanabban az időszakában, ciklikusan jelentkezik. Kezdete általában a késő ősz vagy a kora tél – a napos órák számának csökkenésével alakul ki –, és csak a tavaszi-nyári hónapokban enyhül. Ritkán azonban előfordulhat nyári depresszió is, ami általában alvászavarokkal, csökkent étvággyal, ingerlékenységgel és nemritkán fogyással jár együtt.

A betegség kiváltó okai a következők:

Felborul a napi rutinunk

A nyári szezonális depresszió pontos kiváltó okát még a tudósok is kutatják, de lehetnek genetikai tényezők, környezeti hatások, stressz, de akár a vakáció is megzavarhatja szervezetünk cirkadián ritmusát, azaz a biológiai óráját, amely az álom-ébrenlét szabályozásáért felelős. Nyáron hosszabbak a nappalok, tovább van világos, és ilyenkor mi is tovább maradunk fent.

Önértékelési problémákkal küzdünk

Mihelyt beköszönt a jó idő, egyre több szabadtéri program közül válogathatunk, legyen szó baráti összejövetelről, hétvégi grillpartiról, vagy strandolásról a családdal vagy barátokkal. De ha valaki nem elégedett az alakjával, annak ez az időszak különösen keserves lehet, mivel nem szívesen mutatkozik mások előtt lenge ruhában, fürdőruhában, és inkább otthon marad.

Megnőnek a pénzügyi gondjaink

A nyár az év egyik legszebb, ugyanakkor legköltségesebb időszaka, főleg azoknak, akiknek gyerekei vannak. Jönnek a nyári táborok, a vidéki hosszú hétvégék és a fesztiválok, ahol a szállás díja mellett gyakran számolnunk kell egyéb költséggel is. De sok embernek plusz terhet jelenthet egy-egy hosszabb nyaralás is. A bizonytalanság érzése növelheti a depresszióval járó tüneteket.

A közösségi oldalak görgetése

Egyre több kutatás állapítja meg, hogy szoros kapcsolat van a közösségi média használata és a depresszió kialakulása között. A Facebookot vagy az Instagramot nézegetve úgy tűnhet, hogy mindenkinek mesésen telik a nyara, mi pedig képtelenek vagyunk felvenni velük a versenyt. De emlékeztessük magunkat arra, hogy amit itt látunk, az nem mindig a valóságot tükrözi.

Hogyan törhetünk ki a szorongás ördögi köréből?