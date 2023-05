Az olajban sült, sóval megszórt hasábburgonya a hamburger- és a tortillamenük elengedhetetlen kiegészítője. Bár a legtöbb nehéz étel kis mennyiségben nem okoz problémát, a csipszek és a sült krumpli csábításának gyakorta nehéz ellenállni, s ez megnehezíti a mértéktartást.

Egy 11 éven át végzett kutatás eredménye nemrég arra világított rá, hogy a sült krumpli mértéktelen majszolása nem csak magas olaj- és kalóriatartalma miatt veszélyes. A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a sült burgonya rendszeres, nagy mennyiségben történő fogyasztása a depresszió és a szorongás kialakulásának esélyét is növeli.

A tanulmány során a kutatók több mint 140 ezer ember étrendjét és életmódját vizsgálták. A UK Biobank adatait hangcsoui kutatók elemezték: az eredmények szerint a sült burgonya fogyasztása 12 százalékkal növeli a szorongás, és 7 százalékkal a depresszió kialakulásának kockázatát.

A tudósok szerint ez a sütés során keletkező akrilamidnak köszönhető, amely vegyszer az állatkísérletek során a depresszió és a szorongás tüneteit okozta a zebrahalakban: elrejtőztek az akvárium sötét sarkaiban, visszahúzódtak fedezékükbe és elzárkóztak a többi haltól.

A cikk a Mindmegette oldalán folytatódik.