A minap írtunk arról , hogy várhatóan az aszpartam is felkerül a potenciálisan rákkeltő anyagok listájára. A WHO most megnyugató eredményket (is) közölt, amely szerint továbbra is biztonságos az édesítőszer fogyasztása a már elfogadott mennyiségben.

A WHO táplálkozási vezetője, Francesco Branca most elárulta hogyan is értelmezzük az egymásnak - legalábbis látszólag - ellentmondó nyilatkozatokat.

„Ha a fogyasztók nem tudják, hogy a kólát édesítőszerrel vagy cukorral fogyasszák, úgy gondolom, hogy mérlegelni kell egy harmadik lehetőséget is – vagyis inkább vizet kell inni" – jelentette ki.

Az aszpartám a világ egyik legnépszerűbb édesítőszere, amelyet diétás üdítőkben és rágókban is használnak.

Azt is megmagyarázzák, hogy a kockázatok mérlegelésekor figyelembe kell venni azt is, hogy mennyi aszpartamot fogyasztunk, a WHO és az Élelmiszer- és Mezőgazdasági Szervezet Élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó Vegyes Bizottsága szerint azonban ez kardinális kérdés - írja a Guardian. A JECFA azt javasolta, hogy az emberek napi 40 mg/kg alatt tartsák az aszpartam fogyasztásukat.

A WHO szerint ez azt jelenti, hogy például egy 60-70 kg közötti embernek naponta több mint 9-14 doboz üdítőt kell meginnia ahhoz, hogy átlépje a határértéket, az italok átlagos aszpartámtartalma alapján, ez körülbelül a 10-szerese annak, amit a legtöbben fogyasztanak.

„Eredményeink nem utalnak arra, hogy az alkalmi fogyasztás kockázatot jelentene a legtöbb fogyasztó számára" – jelentette ki Branca.

A WHO mindezek értelmében nem sürgeti a vállalatokat, hogy teljesen távolítsák el termékeikből az aszpartámot, ehelyett mértéktartásra szólítja fel a gyártókat és a fogyasztókat.