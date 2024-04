Valósítsd meg álmaid esküvőjét!

Divatba jöttek a házassági évfordulókat megerősítő szertartások

Újabb trend az is, hogy az ifjú párok már nem csak a meleg időre és nyárra tervezik az esküvőt. Sokan kimondottan a téli fagyokban, netán hóesésben vagy a síparadicsomban szeretnék kimondani az igent. Ilyenkor a dekoráció is lecserélődik és a csillogó virágok helyett akár sílécek is alkothatják a boldogságkaput.

Arról nem is beszélve, hogy sokan kimondottan szilveszterre szeretnék rakni a nagy napot.

Nincs esküvő torta nélkül, vagy mégis?

Az elmúlt időszakban sok hagyomány és általános tendencia is megváltozott. Kitolódott a szezon, egész évre kiterjed az esküvő. Már nemcsak a tavaszt és a nyarat tartják alkalmas időszaknak a házasságkötésre, hanem egész évben, akár a legnagyobb hidegben is.

Kitolódtak a napok is. Eddig a szombat volt a fő dátum, péntek a B terv. Most már a péntek és a szombat szinte egyként kezelendő. A COVID időszak óta pedig mindennap vannak már esküvők. Egy sima átlagos hétköznap is lehet az esemény

– emelte ki az esküvőrendező.

A járványos idők óta divat lett a kisebb létszámú esküvő is. Régebben a 80 - 100 - 120 fő volt az átlag létszám. Manapság már egyre több 50-60 fős esküvő is van. Viszont akik e mellett döntenek, nagyon megadják a módját.

– Manapság már sok fiatalabb pár is házasodik. Egyre fiatalabbak. Ez is egy új trend, hogy már az online megbeszélésen is több a döntéshozó, sokszor a fiatalok esküvőjébe a szülők is előszeretettel beleszólnak. Ebből néha nézeteltérések is adódhatnak, amik néha megnehezítik az előkészületeket – magyarázta Gábor.

A torta hiányát elképzelni sem tudnánk, hiszen alapvető dolog egy ilyen rendezvényen, de sokan inkább macaron piramist rendelnek vagy muffin tornyot építettnek, illetve arra is volt már példa a szakértő elmondása szerint, hogy valaki fagyis kocsit kért különböző ízű fagylaltokkal.

Számos klasszikus szokás azonban megmaradt a mai napig. Például a nyitótánc vagy éjfélkor a menyecske vagy a menyasszonytánc. A nemzetközi esküvőkön is ezen trendek ismertek.

Már nemcsak klasszikus torta van az esküvőkön

Ha dekoráció, akkor origami vagy művirág Sokan választják a pasztell színeket az esküvőre. A boldogságkapu is egyre gyakoribb, hiszen ez adja az ívet a ceremóniához. A kaput általában virágok ölelik körbe. Sokan sajnálják a vágott virágokat, így egyre inkább elterjedtek az origamik vagy művirágok. A fenntarthatóság és környezetvédelem egyre több párnak kezd fontossá válni. A zöld esküvő, a faültetés és közös utazás divatosak manapság. Így redukálhatja a násznép és az ifjú pár az ökolábnyomot. A szertartás során ültetett facsemete pár év alatt fotoszintetizálja az adott esküvő ökológiai lábnyomát. A pár egy táblával akár meg is jelölheti ezt a helyet és minden évben a házassági évfordulójukon akár meglátogathatják.

Átok vagy áldás az online tér?

A modern technológia és az online világ az esküvőipar területén is nagy változásokat, számos új lehetőséget hozott.

Manapság már szinte minden megoldható virtuálisan, nem feltétlen kell külföldről vagy vidékről az esküvő helyszínére felutazni. Online értekezleteken szinte már majdnem mindent el lehet már intézni. Ez sokat könnyít a szervezésen és a környezettudatosabb kivitelezésen is.

Sokszor elegendő, ha a helyszínről fotókat vagy videókat mutatunk be, ha a bizalom kialakul a szervező és a jegyespár között. Bár a vacsorát és a tortát meg kell kóstolni, az anyagokat meg kell érinteni, ezeket nem lehet az online térben megoldani, de erre is mindig találunk valamilyen megoldást

– említette meg az esküvőrendező.

A zöld esküvő, a faültetés és közös utazás divatosak manapság.

Tanácsok az esküvőt tervező pároknak A büdzsé alapos átgondolása.

Dátum és a helyszín kiválasztása: Ezzel kezdődik a szervezés. A helyszíntől egyből be kell kérni az étel- és italajánlatot. A kapott összeget be kell szorozni a vendégek számával.

Ez egy könnyen használható irányszám, szinte bármelyik esküvőre ráhúzható. Ez nagyságrendileg a teljes esküvői költségvetés felét teszi ki. A költségvetés másik felét pedig az összes többi szolgáltató díjazása adja ki.

A vendéglistát érdemes meghúzni. Csak olyan vendégeket hívjunk, akik őszintén örülnek a jegyespár boldogságának.

Az esküvő dátuma előtt hasznos legalább egy tapasztalt ceremóniamestert, de jobb esetben egy szervezőt felkeresni, akik átsegítik a párt a szervezés útvesztőiben.

Az események idősorrendje is nagyon fontos, hogy az alaposan és logikusan legyen felépítve, az egyik eseményt jól időzítve kövesse a másikat.

Alapos esküvői felkészülési idő általában 1 év.

„…A régi értékekhez vissza kell nyúlni”

A fiataloknak egyre inkább lesz igénye a személyes találkozásra és a kézzel írott versekre. Ezek már különlegesnek számítanak manapság. A régi értékekhez vissza kell nyúlni

– fejtette ki Gábor.

A felgyorsult, digitalizált világban ezeknek az értékeknek felerősödik az ereje. A jövőben visszafordulhat ez. Nem elszigetelés, hanem könnyítés az online világ. Vannak, akik még hisznek a személyes találkozás erejében. Jelenleg individualizálódunk. Ma már szinte mindenki eléri a célját egyedül is. Az anyagi biztonság, lakás, autó és a munkahely alapvető létfeltétel.

– Manapság már tudatosabban választunk párt. Már nem azért házasodunk, hogy egymásba csimpaszkodva megmentsük az életünket. Mindenki már függetlenebb egyedül, mint régebben. Ezért, ha lesz egy házastársunk, benne nem ezt a “kapaszkodást” keressük, hanem azt, hogy legyen jobb az életünk. Nem az anyagi függés már a cél – magyarázta a szakértő.