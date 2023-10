Számos oka lehet annak, ha egy nő fájdalmat érez szeretkezés közben. Leggyakrabban a hüvelyszárazság miatt, amely hormonális változások következménye is lehet, például szülés után vagy a változókorban, de okozhatja a stressz és bizony a hüvely gombás fertőzése is.

A hüvelygombát a Candida nevű élesztőgombák, közülük is leggyakrabban a Candida albicans elszaporodása okozza. Ezek az élesztőgombák megtalálhatók az egészséges hüvelyflórában is, sőt, a szájüregben és a belekben is jelen vannak. Gondot akkor okoznak, amikor a szaporodásuknak nincsen természetes korlátja, és fertőzést okozva nagy mennyiségben jelennek meg.

Mi vezethet gombás hüvelyfertőzéshez?

A hüvelyi Candida -fertőzés kialakulásának a többi között az alábbi körülmények kedveznek:

fokozott stressz

műszálas vagy túl szoros fehérneműk használata

helytelen táplálkozás: túl sok cukor, szénhidrát fogyasztása

a túlzásba vitt intimhigiénia

illatosított síkosítók, spermiciddel bevont óvszerek használata

orális antibiotikumkúra

bizonyos betegségek, mint például a diabétesz vagy a HIV-fertőzés

Melyek a hüvelygombás fertőzés tünetei?

A fertőzésre legtöbbször tipikusan észlelhető jelek hívják fel a figyelmet:

fehér vagy sárgás, sűrű, túró- vagy aludttejszerű, szagtalan hüvelyi folyás

a hüvely és a szeméremtest viszketése, irritációja

kivörösödött, duzzadt hüvelybemenet és szeméremajkak

égő, csípő érzés vizeléskor

fájdalmas közösülés

Előfordul, hogy a fenti tünetek közül az ember szinte semmit sem tapasztal, nincs folyása, nem érez kínzó viszketést, csípő érzést, csak az tűnik fel neki, hogy szeretkezés közben gyönyör helyett fájdalmat él át.

Mi okozhatja a fájdalmas együttlétet?

A fájdalmas közösülésnek több oka is lehet, ilyen a szülés utáni vagy a változókori hormonváltozások miatti hüvelyszárazság, amely maga is jó táptalaj lehet a hüvelygomba kialakulásához. Ilyenkor ugyanis könnyebben jelennek meg mikrosérülések a hüvelyfalon, amelyből fehérjedús szöveti nedv szivárog, ami felpörgeti a kórokozók szaporodását. Az öndiagnózis helyett ajánlott a tünetekkel nőgyógyászhoz fordulni.

Annál is inkább, mert a megszokott tünetek hiányában a hüvelygomba a betegben talán fel sem merül a fájdalom lehetséges eredeteként, pedig a fájdalmas együttlét gyakori oka a tünetmentes vagy alig észrevehető tünetekkel járó, enyhe Candida-fertőzés. Ilyenkor a gomba nem szaporodik el olyan mértékben a hüvelyben, hogy észlelhető tünetek alakuljanak ki, de a gombafonalak minimális jelenléte már mikrorepedéseket hoz létre a hüvelyhámon, és ez okozza a fájdalmat.

Mit tehetsz, ha gombás hüvelyfertőzésed van?

A nőgyógyász nemcsak azt tudja megállapítani, hogy fennáll-e a fertőzés, hanem azt is, hogy milyen gombával küzdesz. Ha a menstruációd környékén rendszeresen jelentkeznek a hüvelygomba tipikus tünetei, akkor visszatérő fertőzésről lehet szó, de az állandó alhasi fájdalom is utalhat kiújuló intim fertőzésre.

A jó hír, hogy több kezelési mód létezik a gombás fertőzés okainak és a tüneteinek enyhítésére. A hüvelyi pH-értéket visszaállító kiegészítő kezeléssel és életmódbeli változtatásokkal nemcsak a betegség tűnik el az életedből, de a gyógyulással a szexuális együttlét is újra a gyönyörről szól majd, nem a fájdalomról.

