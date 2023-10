Nem a partnered a hibás

Ha a szexuális együttlét után hólyaghurutszerű tünetek jelentkeznek, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a partnerünktől kaptunk el valamit, ez azonban az esetek legnagyobb százalékában nem így van. A tüneteinknek ettől még van köze az együttléthez, de teljesen más módon. Amit érzünk, az nem nemi betegség, hanem valami egészen más.

Így segíti az együttlét a bacilusok vándorlását

Sokan nem tudják, de az intenzív szex is összefügghet a felfázással, ezért nevezték korábban az együttlét után jelentkező hólyaghurutot nászutas betegségnek. A jelenség hátterében a női intim tájék anatómiája áll, hiszen a nők végbél-, hüvely- és húgycsőnyílása egymás közelében található. A hólyaghurutot a húgycsőbe jutó bacilusok okozzák, amelyek közösüléskor könnyen kerülnek a húgycsőnyílás közelébe, majd onnan a húgycsövön át fel a hólyagba. Ráadásul szex közben a hímvessző mozgása is segíti a felfelé haladásukat. Ha a kórokozók a hólyagba kerülve elszaporodnak, az gyulladást okozhat, ami meglehetősen kellemetlen tünetekkel jár együtt. A felfázást nemcsak a gyakori és intenzív szex idézheti elő, de a túl sűrű partnercsere vagy az aktus során fogamzásgátlóként használt spermicid készítmény is. Utóbbi a hüvely pH-ját lúgos irányba tolva korlátozza a spermiumok életképességét, miközben kedvező körülményeket teremt a hüvelyflórában élő kórokozók elszaporodásához.

Hogyan előzhetjük meg a bajt?

A szexuális aktus előtti és utáni tisztálkodásnak különösen nagy a szerepe a fertőzések elkerülésében, hiszen így könnyedén megszabadulhatunk a kórokozók jelentős részétől. A higiénia nemcsak a nőkre, hanem természetesen a férfiakra is vonatkozik. Az intim területek tisztán tartása mellett arra is gondolni kell, hogy a szexuális együttlétek előtt és azt követően pisiljünk, mivel maga a vizelet átmossa a húgycsövet, valamint meggátoljuk ezzel, hogy a húgyhólyagban pangó vizeletben a kórokozók elszaporodhassanak.

Mit tegyünk, ha már kialakultak a fájdalmas tünetek?

A legnagyobb elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy megtörténik a baj, és kialakul a hólyaghurut. Jóllehet fájdalmas, de a vizeletürítést ilyenkor is érdemes erőltetni, mert a kórokozók így tudnak a legkönnyebben kiürülni a szervezetünkből. Az enyhébb fertőzés magától is gyógyulhat, valamint a hólyaghurut kezdeti stádiumában segíthetnek a népi gyógyászatban régóta ismert medveszőlő levelének kivonatából készült – patikában kapható – növényi gyógyszerek. A medveszőlőlevél hasznos hatóanyagai antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásúak, enyhítik a hólyaghurut kellemetlen tüneteit, és így akár az antibiotikum szedése is elkerülhető. Ha néhány nap alatt nem múlnak el a tüneteink, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.