A bakteriális vaginózist kiváltó okok

A fertőzésre hajlamosító tényezők életkortól függően változhatnak. Míg fiatalabb korban az aktívabb szexuális élet és bizonyos szokások, illetve a terhesség lehet kockázati tényező, addig változókorban a Lactobacillusok számára elengedhetetlen hormon, az ösztrogén szintjének csökkenése állhat a fertőzés hátterében.

Az intenzív nemi élet, különösen a gyakori partnerváltás miatt nagyobb a kitettség, ám a dohányzás, a rendszeres és túlzott alkoholfogyasztás is fokozott kockázati tényező. Egy-egy betegség során felírt antibiotikumos kezelés miatt felborulhat a hüvelyflóra egyensúlya, ami szintén vezethet hüvelyfertőzéshez, ahogy az irrigálás, azaz a hüvelyöblítés, a túl gyakori szappanos mosakodás és valamennyi túlzó higiénés szokás.

Különböző krónikus betegségek is kedvező környezetet alakíthatnak ki a fertőzésnek, mint amilyen például a cukorbetegség, de a vérszegénység, az újra és újra visszatérő hólyaghurut is rizikófaktor.

A méhen belüli fogamzásgátló eszköz használata (pesszárium), de a hormonrendszerre hatást kifejtő fogamzásgátló tabletták szedése is kedvezhet a bakteriális fertőzés kialakulásának. Minden, ami a hüvely számára idegen, és a hüvelyflóra változását, illetve az annak egészségét biztosító Lactobacillus-törzsek pusztulását okozza, kockázati tényezőnek számít.

A hüvely öntisztuló szerv

Az egészséges hüvelynek nincs szüksége öblítésre vagy akár szappanos tisztításra, hiszen öntisztuló szerv, amelyben a tejsavbaktériumok növekedését elősegítő enyhén savas közeg gátolja a kórokozók elszaporodását. Ahhoz, hogy ez így maradjon, fontos, hogy elkerüljük a lúgos szappanok használatát, mert azok a hüvelybe kerülve felboríthatják az egyensúlyt, ez pedig nemcsak irritációhoz vezethet, de bőséges, kellemetlen szagú folyással járó bakteriális fertőzés kialakulását is okozhatja. Ma már számos, a külső női nemi szervek tisztítására alkalmas intim mosakodó szert lehet kapni a drogériákban, amelyek a szeméremtest érzékeny bőrét nem irritálják, de ha véletlenül a hüvelybe kerülnek, akkor sem okoznak problémát.

Bélbaktériumok is okozhatják a hüvelyfertőzést

A vécéhasználat utáni higiénia mindenképpen nagyon fontos, nemcsak nőknek, hanem férfiaknak is. Ám a nők különösen ki vannak téve a székletürítés utáni rossz higiénés szokások okozta fertőzéseknek. Ezért nem mindegy, hogy a végbélnyílást milyen irányba töröljük meg. Vécéhasználat után a törlés minden esetben kizárólag elölről hátrafelé történjen, különben a végbélnyílás felől bélbaktériumok vagy más fertőzést okozó kórokozók juthatnak a hüvelynyílás közelébe, ami akár bakteriális vaginózist is okozhat.

Bár a tangabugyi szexinek tűnhet, valójában a keskeny csík, amely a gátat és a végbélnyílást fedi, kiváló átjárót képez a bélbaktériumoknak, amelyek így könnyedén eljutnak a hüvelybemenetig, ahova bejutva igen gyorsan bakteriális hüvelyfertőzést okozhatnak. Nem véletlenül óvnak a szakemberek a tanga mindennapos viselésétől.

A bakteriális vaginózist mindenképpen kezelni kell

Sokszor egy makacs hólyaghurut miatt derül ki, hogy a hüvely bakteriális fertőzésével küzd a beteg. Ennek oka, hogy a köznyelvben „felfázásként" emlegetett hólyaghurutot, bár a neve ezt sugallja, nem a hideg okozza. A megfázás vagy hideg talajon ücsörgés ugyan kellemetlen, a hólyag gyulladását valójában baktériumok okozzák, amelyek a húgycsőbe kerülve és azon feljutva a húgyhólyagban megtelepednek és szaporodásnak indulnak.

A kialakult, gyakori vizelési ingerrel, szúró, viszkető, csípő érzéssel járó hólyaghurutot okozhatják a hüvelyből érkező baktériumok is, hiszen a húgycsőnyílás és a hüvelybemenet egymás közelében található. Tehát, ha az ember éppen bakteriális hüvelyfertőzéssel küzd, nagyobb valószínűséggel kaphat hólyaghurutot is, hiszen ilyenkor a húgycsőnyílás környékén is számos káros baktérium lehet jelen. Már csak emiatt is fontos, hogy a bakteriális vaginózist kezeltessük, és az orvos által előírt terápiát maradéktalanul betartsuk.

