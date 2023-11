Az UNICEF nemzetközi szinten vizsgálta a gyermekek, fiatalok lelki egészségének helyzetét; becslések szerint világszerte minden hetedik serdülő küzd mentális betegséggel. Kelet-Európában, Közép-Ázsiában, Észak-Amerikában és Nyugat-Európában az öngyilkosság a második vezető halálozási ok a 15-19 évesek körében. A mentális egészséggel összefüggő problémák fele 14 éves korig, háromnegyede pedig a 20-as évek közepéig elkezdődik. A problémát csak súlyosbítja, hogy világszerte 4 gyermekből 1 olyan szülővel él együtt, aki mentális zavarral küzd.

Tudományosan bizonyított, hogy a mentális egyensúlyvesztés, az enyhébb pszichés nehézségek legtöbbször kezelhetőek, és a súlyosabb pszichés zavarok is jobbára megelőzhetőek a lelki egészség támogatása révén, ha van, aki időben észreveszi a problémát.

Serdülőkori pszichés megbetegedések

A serdülő és ifjúkorban jelentkező pszichés zavarok: szorongásos zavarok, depresszió, fejfájás, szomatizációs zavarok

Gyermek- és serdülőkori szorongás

A szorongás egy normális és bizonyos mértékig kifejezetten hasznos jelenség, hiszen segít minket abban, hogy elkerüljük a veszélyes helyzeteket, vagy kihozzuk magunkból a legjobb teljesítményt. Ha azonban a mértéke túlzottá válik, akkor a segítség helyett inkább hátráltató tényezővé alakul. Gyermek- és serdülőkorban a tartós és intenzív félelem megnehezítheti a kortársak közé való beilleszkedést, ronthatja az iskolai teljesítményt, gátat szabhat a barátságok kialakulásának.Jellemző a szorongó kamaszokra a negatív gondolkodás, az előttük álló szituációkat túlzottan veszélyesnek értékelik. A leggyakrabban előforduló szorongásos kórkép iskolás- és serdülőkorban a szociális fóbia, amikor a gyerekek olyan helyzetektől félnek, amelyben fennáll annak a lehetősége, hogy valaki kritikusan, negatívan ítéli meg őket. Ilyen lehet például a többiek előtt való megszólalás, az iskolai számonkérések vagy idegenekkel való találkozás.

Gyermek- és serdülőkori depresszió

A depresszió egy olyan hangulatzavar, amely gyermek- és kamaszkorban is megjelenhet. Ilyenkor jellemző, hogy a gyermek tartósan (hetekig vagy akár hónapokig) az idő túlnyomó részében szomorú vagy ingerlékeny. A korábban örömet jelentő tevékenységeket már nem élvezi, nagy energiabefektetést jelent számára a hétköznapi tevékenységek ellátása, akár a felkelés vagy a tanulás. Baráti kapcsolataiban is visszahúzódóbbá válhat. Gondolkodása negatív, csak a problémákra és hibákra fókuszál, túlzottan kritikus vagy önkritikus, emiatt alacsony az önértékelése, gyakran bűntudatot érez. Súlyos esetekben az értéktelenség érzése olyan erős, hogy akár önsértés, öngyilkossági gondolatok vagy -terv is előfordulhat. Ilyen esetben sürgősségi pszichiátriai konzultáció szükséges.

Gyermekkori szomatikus tünetzavar

A szomatikus tünetzavarban érintett gyerekeknek valamilyen tartósan (több, mint hat hónapja) fennálló testi tünetük van, amely jelentős szenvedést okoz nekik. Gyermekkorban a leggyakoribb testi tünetek a fejfájás, hasfájás, hányinger, hasmenés, szédülés, fáradtság. Jellemző rájuk, hogy túlzott mértékben aggódnak amiatt, hogy valamilyen súlyos, akár életveszélyes betegségük van - írja a Bors.

Ez is érdekelhet: