A szépségtrendet, az ideális testről való képünket a 2010-es években egyértelműen Kim Kardashian és Kylie Jenner formálta. Most dús idomok számítanak ideálnak, különösen a méretes popsi, amit így olyan lányok is magukénak szeretnének tudni, akik teljesen más testi adottságokkal rendelkeznek. Ennél fogva aztán kés alá fekszenek, de a fenékplasztika sokszor túl nagy árat követel.

Dr. Paul Harris, a brit plasztikai sebészek szövetségének elnöke nemrégiben állást foglalt a fenékplasztika témakörében. A popsiemelő műtétek szerinte túlságosan is rizikósak, sajnos már a szigetországban is volt halálos kimenetelű beavatkozás. A műtét során egyébként - ami több, mint kétmillió forintnak megfelelő összegbe kerül - más testrszekből veszik le a zsírt, hogy aztán a popsiba injekciózzák. A beavatkozásnak sok kockázata van, az egyik például, ha vénába fecskendezik a zsírt, ami miatt zsír-embólia léphet fel. Az orvos az esztétikai szempontokat is mérlegelné, szerinte évek múlva kifejezetten torz testrészek alakulhatnak ki abból, ha most két liter zsírt a fenékbe fecskendeznek.

A legtöbb halállal vagy vármérgezéssel és amputálással végződő eset egyébként külföldön történik, és félő, hogy az esetleges brit tiltás csak méginkább fokozná a sebészeti turizmust Törökország, vagy éppen Brazília és Mexikó irányába. "Egy betegem is külföldön műttette meg a fenekét. Bele nem halt, de vérmérgezéssel az intenzívre került, és az ujjai bánták: mindet elvesztette. Nyolc hónapot töltött kórházban, és 23 beavatkozáson esett át.Ccsoda, hogy életben maradt" - mesélte Dr, Paul Harris a külföldi műtétek tanulságát.