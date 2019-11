Az MTV európai dijkiosztó gálája évről-évre elképesztő színvonalon díjazza a legjobb zenei előadókat. Mint minden vörös szőnyeges eseményen, ezek a gálán is fontos szerepet és figyelmet kapnak a ruhák, amiket a világsztárok viselnek. Szétnéztünk az elmúlt évek díjátadói között és összeszedtük azt a néhány arcpirító darabot, amit viselőjük azóta már biztosan elfelejtene...

Méregdrága ékszerek, szemet kápárztató ruhaköltemények és csodás sminkek - ez az egyik legfontosabb eleme egy-egy vörös szőnyeges díjátadónak, ahol világsztárok is szép számmal megfordulnak.

Az MTV EMA európai zenei díjátadó gála, hasonlóan tengerentúli testvéréhez az MTV WMA- hez szintén dúskál a világsztárokban. És ha már ismert emberekről beszélünk, nem maradhatnak el a botrányos outfitek, arcpirító villantások sem. Az elmúlt évekből összeszedtünk néhányat, amik szerintünk igencsak kiverték a biztosítékot.

Stefanie Giesinger

Emlékeztek még a német származású modellre, Stefanie Giesingerre? 2016-ban egy rendkívül ízléstelen szaggatott kombinés-harisnyás megoldásban pózolt a fotósok kamerái előtt. Sem sminkje, sem pedig az putfitje nem illett ehhez az eseményhez. Nagy valószínűséggel, visszanézve a fotókat, többé nem vesz fel ilye jellegű ruhadarabot.



Elettra Miura Lamborghini

Az olasz származású énekes-dalszerző okozta a legnagyobb sokkhatást 2016-ban. Konkrétan egy olyan ruhát választott magának, amiből egy az egyben kilátszódott a mellbimbója. A gogo táncos overálja nem csak ízléstelen volt, de rendkívül közönséges is.

Demi Lovato

A világ egyik leghíresebb énekesnője, Demi Lovato is tiszteletét tette 2017-ben az európai MTV gálán. A szexi sztár egy igen merész otufitet választott magának. Oversize kockás nadrágja és zakója mellett nemes egyszerűséggel semmi mást nem visel. Mellkasát fedetlenül hagyva, mindössze fenékig érő póthajával egészítette ki outfitjét. Sminkje és ruhája sem volt a legtökéletesebb választás.



Rita Ora

A polgárpukkasztásáról is híres énekesnő, Rita Ora elfelejtett felöltözni a gálára. Fürdőköpenyben és törölözőbe csavart hajával olyan hatást keltette, mint akit félkész állapotban kilöktek a vörös szőnyegre. Természetesen Rita önszántából választotta ezt a meglepő ruházatot és szemmel láthatóan imádta a rá szegeződő döbbent arcokat.



Petite Meller

A francia énekesnő a hétköznapokban is igen extravagánsan öltözködik, túlzásba vitt pirosítója pedig mára már a védjegyévé is vált. 2017-ben azonban még önmagáoz képest is túltolta a megjelenését. Futurisztikus ruházata egyáltalán nem illett egy ilyen jellegű eseményre.



Noa Kirel

A gyönyörű izraeli származású teltkarcsú énekesnő 2017-ben elképesztően mellé lőtt öltözékével. Az amúgy is husi testalkatú lány puffos, macikkal díszített bőrruhájában nagyon közönséges és ízléstelen hatást keltett.

Janet Jackson

Akár a sarki közértbe is leugrohatott volna Janet Jackson abban az öltözékében, amiben 2018-ban a díjátadó vörös szőnyegére lépett. Hippi külsejével, kockás és terepmintás ruházatával igénytelen és ápolatlan hatást keltett.

Rosalía

A spanyol származású énekesnő, Rosalía egy rózsaszín, szatén fodrosz összeállításban érkezett az eseményre 2018-ban. A kényelem jegyében pedig egy fehér sneaker cipőt viselt, ahját pedig feje tetejére fogta. A hétköznapi hatást keltő outfit nem volt a legmegfelelőbb választás.