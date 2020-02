A hollywoodi filmipar teljhatalmú embere két év alatt elsőszámú közellenséggé vált. A hírhedt producert rengeteg nő vádolta zaklatással, azonban most teljesen részletes vallomásokat kaphattunk arról, milyen ragadozó is volt Harvey Weinsten.

Az elmúlt évtizedekben szinte elképzelhetetlen volt bármilyen nemzetközi filmes gála olyan alkotások nélkül, aminek ne Harvey Weinstein és a cége lett volna a forgalmazója. Az egyik legsikeresebb amerikai rendező, Quentin Tarantino is neki köszönheti a legnagyobb sikereit.

2017-ben azonban borult a kártyavár. Az egész világ megtudta, hogy milyen ember valójában. A lassan három éve kirobbanó botrány óta több tucat nő nyilatkozott, arról mit is tett velük Weinsten. Ebből hat nőt ki is hallgattak New Yorkban és végül egy nő megerőszakolása, és egy másik orális szexre kényszerítése miatt bűnösnek találták. Az ítélethozatalt elhalasztották, de akár 29 évet is kaphat a producer. A börtönbütetést azonban még fokozta az is, ahogyan beszéltek róla az áldozatok. A maradék önértékelését is a földbe tiporták.

A vád elsőszámú koronatanúja, Jessica Mann, akit többször is megerőszakolt. A nő szerint a producer erőszakossága és a nők feletti hatalomvágya szégyenből ered. A bőrét olyan foltok borítják, mintha összeégett volna, a heréi annyira összezsugorodtak, hogy a herezacskója úgy néz ki, mintha vaginája lenne. A hímvesszője szintén sebes, mintha egyszer leszakadt volna, és visszavarrták volna. A testalkata is rendkívül torz és undorító, akárcsak a szaga, ami az állati ürülékhez hasonlítható. A nő elmondása szerint a férfi többször le is vizelte.

Lauern Young modell is hasonló dolgokat mesélt Weinsteinről. Különböző szerepléseket ígért neki is, mindahogy az összes áldozatának.

Mimi Haley, pedig egy tévés produkcióban dolgozott a producerrel, őt többször is orális szexre kényszerítette. Az ő vallomását is bizonyító erejűnek ítélte az esküdtszék.

Weinsteinre még Los Angelesben is vár egy tárgyalás, ahol valószínűleg többen is lesznek és még több gyomorforgató részlet lát napvilágot - írja a Ripost.