Ashley Newman, művésznevén „It Came From Under My Bed" egy rendkívül nyugtalanító alkotással rukkolt elő. A horror művész eddig többnyire félelmetes maszkokat készített, most azonban egy horrorisztikus pitesorozatot alkotott, melyet amorf emberi fejekkel díszített. Ezeket a pitéket, és egyéb érdekes, kézzel készített rémisztő tárgyakat, egy webáruházban lehet megvásárolni.





Kattints a képre és nézd meg a vérfagyasztó pitéket!