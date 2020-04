Visszafogottabbak a húsvéti beszerzések a koronavírus-járvány miatt, az ünnepi vásárlások értéke elmarad a korábbi években tapasztalttól - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az MTI megkeresésére. Vámos György jelezte: az elmúlt két évben a húsvéti költekezések hatására 50-60 milliárd forinttal is megugrott az élelmiszerboltok forgalma a január-februárihoz képest, ilyen felfutásra most nem számítanak.

A járványhelyzet felforgatta a vásárlási szokásokat az elmúlt másfél hónapban. Fontosabb bejelentések után megrohanták a vevők az üzleteket, három nagy hullámban vettek élelmiszereket és napi fogyasztási cikkeket. Az ezek közötti időszakban a szokásos körül alakult a forgalom, azt csak kissé haladta meg, tehát a felfutás nem volt folyamatos. Az utóbbi napokban már olyan jelzések érkeztek, hogy a megszokottnál kisebb a forgalom - közölte az OKSZ főtitkára.

Úgy fogalmazott: érezhetően megfontoltabban vásárolnak a fogyasztók a kijárási korlátozás miatt, beszereznek ugyan hagyományos húsvéti termékeket, de nem annyit, mint az előző években. A jelek szerint a többség tudomásul vette, hogy most nem tanácsos összejárni.

Vámos György ugyanakkor hozzátette, hogy a csütörtök és a szombat a várakozások szerint erős lesz.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója az MTI kérdésére azt mondta: az idei húsvéti szezont komolyan érinti a koronavírus-járvány. Másfél hete a forgalom átlagosra csökkent, míg az ezt megelőző időszakban a szokásos forgalom dupláját, akár tripláját is elérték üzleteik. A vevők száma drasztikusan visszaesett, a megszokott forgalmi szint most annak köszönhető, hogy egy-egy alkalommal jóval többet vásárolnak, mint máskor.

Fodor Attila szerint a csokoládéfigurák lehetnek a járvány legnagyobb áldozatai az üzletekben, sokkal kevésbé keresik ezeket a készítményeket, mint máskor a húsvéti ünnepek előtt. Jóval kisebb az érdeklődés a füstölt termékek iránt is.

Szerdán már érzékeltek fellendülést a hagyományos húsvéti élelmiszerek vásárlásában, és erre számítanak csütörtökön és szombaton is, de összességében nem várható a korábbi húsvéti időszakokban megszokott kiugró forgalom - közölte a kommunikációs igazgató.

A Lidl Magyarország az MTI-t arról tájékoztatta, hogy jelentős forgalomnövekedést tapasztalt márciusban a tavalyi azonos időszakhoz képest, a járvány, illetve az érvénybe lépő intézkedések miatt a fogyasztók többet vásároltak. Húsvét közeledtével élénkülő keresletet tapasztal az áruházlánc, ez már az elmúlt hétvégén érezhető volt, de a forgalom várhatóan csütörtökön lesz a legerősebb.