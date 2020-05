Május 4-től lazítottak a karantén szabályain. Ekkortól ismét látogathatóak a vidéki üzletek, strandok, szabadtéri fürdők, múzeumok, állatkertek, sőt hétfőn jelent meg a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid kézikönyve is, amely a szálláshelyek és vendéglátóegységek újranyitásával kapcsolatban tartalmaztak fontos információkat. Mindez bizakodásra adhat okot, hogy talán nem is olyan sokára újra nyakunkba vehetjük a világot, de legalábbis Magyarországot.

Mindenkinél akad egy jól bevált check-list, azzal kapcsolatosan, hogy mit érdemes magával vinnie egy-egy hosszabb avagy rövidebb kirándulásra, ám lehet néhány olyan dolog, amely eddig talán nem került fel arra a listára, pedig mind a praktikusság, mind a helytakarékosság szempontjából jól jöhet a vakáció idején.



Felfújható nyakpárnaA nyakpárna már-már közhelynek is számíthat az utazás szerelmesei között, ám feleslegesnek tűnket azok körében, akik csak ritkán mozdulnak ki. Pedig ez egy igazi jolly joker kellék mind a repülős, mind a buszos, de akár a hosszabb autós utakon is. Előnye, hogy a használata sokkal komfortosabbá teszi az utazás közbeni pihenést, arról nem is beszélve, hogy remekül kihasználható sátrazásnál vagy a tengerparton is. Rengeteg változata létezik – a memóriahabostól kezdve a merevítősön át a mindenféle formájú, töltetű és bevonatú típusig -, ám praktikusság szempontjából utazáshoz mindenképpen a felfújható a legjobb választás, hiszen ez fér el a legkisebb helyen.

Poggyászrendező szettA rendezőtáskák elengedhetetlenek azok számára, akik szeretik, ha a holmijuk szépen, tematikusan elkülönítve csücsül a bőröndben, nem pedig őskáoszt alkotva hever egymáson a hálóruha, a farmer és a fürdőpapucs. A bőröndrendezők nem mások, mint különféle méretű tasakok, amelyekbe elcsomagolhatjuk a hasonló típusú dolgainkat. Például beletehetjük egybe a fehérneműket, míg egy másikba a pólókat, egy harmadikba a nadrágokat, a negyedikbe pedig a gyógyszereket és így tovább. Előnye, hogy nem kell feltúrni az egész poggyászt, ha szükség lenne valamire, mert azonnal lehet tudni, melyik kistáskában található a tiszta zokni és melyikben a fájdalomcsillapító.



Utazós pipereflakonokA kis kisszerelésű, üres flakonok és tégelyek több szempontból is rendkívül praktikusak. Egyrészt nem kell elcsomagolni a 200 ml-es sampont, tusfürdőt, testápolót, amivel nem kevés helyet és súlyt lehet megspórolni, másrészt pedig repülésnél is betehetőek a kézipoggyászba, ami szintén nem hátrány, hiszen előfordulhat, hogy a feladott bőrönd elkeveredik a tisztálkodószerekkel együtt. Persze manapság már kapható számos piperecikk utazós méretben is, de ezek ára a teljes kiszerelésűekhez képest igen borsos, arról nem is beszélve, hogy míg a többször használatos flakonok és tégelyek újratölthetőek minden alkalommal, addig az üres, utazóméretű samponok és társaik általában a kukába végzik a vakáció végén, ami nem túl környezettudatos hozzáállás főleg azoknál, akik egy évben többször is nyakukba veszik a világot.

Szappanlapocskák Talán ez a legkevésbé ismert kiegészítője az utazásoknak, pedig nagyon hasznos és nagyon fontos tartozéka kellene, hogy legyen, nem csak a nyaralásoknak, de akár az egész napos kirándulásoknak is. Most főleg, amikor mindenki kézmosási és fertőtlenítési lázban ég. Utazásnál, városnézésnél vagy kirándulásnál jó szolgálatot tehetnek a papírvékony szappandarabkák, amelyek pont úgy működnek, mint nagyobb testvéreik, ám sokkal kevesebb helyet foglalnak – az általában – kompakt púder méretű, dobozos kiszerelésüknek köszönhetően. Ráadásul egy lapocska egy kézmosásra elegendő, így nem kell a vizes, habzó szappan tárolásával sem törődni: egyszerűen csak kiveszünk egy darabot (a többi marad a dobozában) vízzel felhabosítjuk és volt-nincs kosz, volt-nincs szappan.

Reméljük, hogy a karantén időszakának hamarosan vége szakad és így mihamarabb ki is próbálhatjuk a fenti, az utazásainkat megkönnyítő kiegészítők valamelyikét vagy akár mindegyiket.