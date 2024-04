Nadrágban az esküvődön? Az idei menyasszonyi ruhák mindent visznek

A díszítőelemek között az idei évben az egyik legjelentősebb trend a felvarrt 3D-s virágok, a letisztultabb darabokon pedig gyakran megjelennek masnik és gyöngyök. Míg korábban az esküvői ruhák fő díszítőeleme a csipke volt, mostanra ez már csak a dekoltázs részre jellemző.

A fekete az új fehér

A színek palettája is bővülhet az idei esküvőszezonban, a hagyományos fehéren és krémszínen kívül most már várhatóan kék, arany és akár fekete árnyalatú ruhákkal is találkozhatunk. Manapság, a modern és trendteremtő menyasszonyok idejében teljesen megállják a helyüket a színes ruhák is.