Az ex-villalakó soha nem volt még jobb formában,külsejéért férfiak ezrei rajonganak. Legújabb fotóján is alaposan szemügyre vehették dekoltázsát a lelkes rajongók. Évától ez azonban nem meglepő, hiszen általában szexi képeket oszt meg magáról, jelenleg pedig sok sztárhoz hasonlóan ő is belekezdett a nosztalgiafotók posztolásába is. A celebritás reméli idén még sikerül valahová elutaznia, habár erre nem lát sok esélyt.