Lecsökkent a libidód? Lehet, hogy a rossz szokásaid okozzák

Az egyik leggyakoribb párkapcsolati probléma az intim együttlétek megritkulása. A libidó csökkenése gyakori probléma, amely férfiakat és nőket egyaránt érinthet. Gyakran párkapcsolati problémák állnak mögötte, esetleg kimerültséghez kapcsolódik, de egy mögöttes orvosi probléma, például a csökkent hormonszint jele is lehet. A nemi vágy csökkenését leginkább egészséges életmóddal, rendszeres testmozgással, megfelelő mennyiségű alvással, stresszkezeléssel, kiegyensúlyozott lelkiállapot megőrzésével előzhetjük meg. De vajon mi lehet az oka, ha hirtelen, váratlanul, láthatóan ok következik be a libidó csökkenése?

A libidó csökkenése férfiakat és nőket egyaránt érinthet.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2015 El Nariz/Shutterstock.