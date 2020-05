Hallottad már azt a kifejezést, hogy 'beauty sleep'? Ha igen, akkor tudod, hogy maga a nyugodt és pihentető délutáni vagy éjszakai alvás is csodákat művel a szépségápolás terén. Ha tökéletes bőrt, kisimult arcot szeretnénk, elengedhetetlen a napi megfelelő mennyiségű alvás. Emelett azonban léteznek egyéb olyan trükkök, praktikák, amikkel egy kicsit feltuningolhatod az alvás közbeni szépségápolást. Összegyűjtöttük, mik ezek.

Léteznek olyan szépségápolási módszerek, amik alvás közben fejtik ki hatásukat. Ezeket szedtük össze egy csokorba. Neked nem kell mást tenned, mint élvezni a különböző praktikák jótékony hatásait.

Már maga az alvás is rengeteget segít a szépségünk és fiatalságunk megtartásában. Napi minimum 8 óra alvás és megfelelő folyadékbevitel a szépségünk két elengedhtetelen csodafegyvere.

Éjszakai arcpakolások

Éjszaka a bőrünk felszívódó képessége sokkal jobb, mint nappal, valamint a minket védő kültakaró is éjjel épül újra, ezért bőrünk éjszaka a legfogékonyabb arra, hogy különféle hatóanyagogat befogadjon, hatékonyan raktározzon. Lefekvés előtt célszerű alaposan megtisztítani bőrünket a napközbeni szennyeződésektől, sminktől. Ezután pedig egy tápláló, hatóanyagokban gazdag szérummal vagy krémmel kenjük be a bőrünket, dekoltázsunkat és úgy feküdjünk le aludni. Reggel garantáltan elégedettel leszünk az eredménnyel, ugyanis sokkal üdébb és kisimultabb lesz a bőrünk.

Éjszakai láb- és kézápolás

Nem csak az arcodat, hanem a kezedet és a lábadat is hidratálhatod alvás közben. Zuhanyzás után finoman itasd fel a bőrödet egy puha törölközővel, majd a még nedves felületre vigyél fel vitaminokban gazdag krémeket. A hatást fokozhatod, ha a lábadra zoknit veszel fel, kezedre pedig gyógyszertárban kapható gézkesztyűt húzol.

Éjszakai méregtelenítés

Mivel éjszaka játszódnak le szervezetünk különböző méregtelenítő folyamatai, ezért érdemes egy kicsit rásegíteni, hogy még hatékonyabb legyen. Elalvás előtt segít, ha méregtelenítő gyógyteákat fogyasztunk, amik nem csak a méregtelenítő folyamatokat turbózzák fel, hanem elősegítik a pihentető, nyugtató alvást. Ilyen gyógyteák például a kamilla tea vagy a citromfű tea, de léteznek olyan méregtelenítő teakészítmények, amik kifejezetten éjszakai alváshoz ajánlottak.

Éjszakai hajmaszkok

Nem csak a bőrünk, hanem a hajunk is ki van téve a környezet káros hatásainak. Napközben kevés időnk van a hajpakolásokra, ezért célszerű éjjel elvégezni azokat. Lefekvés előtt vigyél fel a nedves hajadra tápláló, vitaminokban gazdak hajmaszkot vagy szérumot, amit egy vékony, de nedvszívó törölközővel fedj be. Hagyd, hogy ezek a tápláló csodaszerek egész éjszaka kifejtsék jótékony hatásukat, majd reggel moss hajat és máris láthatod a külnönbséget. Hajad sokkal fényesebb, selymesebb és könnyen fésülhető lesz. Ha nincs otthon hajmaszkod vagy szérumod, a kókuszolaj is tökéletes választás lehet.