Varga Viktor nemrég még büszkén beszélt bimbódzó kapcsolatáról a légiutaskísérőként dolgozó Anitával, de kapcsolatukról hamar kiderült, hogy nem lesz hosszúéletű.

A forró kánikulát úgy néz ki Varga Viktor exe is kihasználta,a hétvégét egy tóparton töltötte, ahova bikini nélkül, anyaszült meztelnül merészkedett be, amiről több fotót is megosztott a követőivel.

A képeket nézve egy kérdés biztosan felmerül a követőkben: Ki készíthette Ani merész, pucér képeit?