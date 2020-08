Pár napja robbant a hír, hogy Curtis és felesége a szakítás mellett döntöttek. Kriszti egyéb részletek mellett azt is elárulta , hogy már hónapok óta nincsenek együtt. Ám azóta is feltűnően jóban vannak.

Curtis tavaly, teljes titokban vette feleségül gyermeke anyját, ám úgy tűnik, az idő próbáját nem állta ki a kapcsolat. Kicsivel első házassági évfordulójuk után bejelentették, elválnak.

Bár állítják, továbbra is jóban vannak, mégis furcsa az a fajta közvetlenség, amit a rapper mutat Kriszti irányába. A Sztárban sztár című műsor forgatása előtt ugyanis két fotót is küldött leendő ex nejének, aki igen jót mulatott rajta, sőt, közösségi oldlaán is megosztotta.

Ő küldött magáról egy selfiet... Nem bíííroooooom (sok, sírva nevetős smile), amúgy szerintem ez vagy te valójában... - írta jókedvűen Kriszti.

Lehetséges, hogy Curtis mégsem zárja ki a békülés lehetőségét, és apró gesztusokkal ismét megpróbálja majd meghódítani Kriszti szívét? Mi mindenesetre drukkolunk a boldogságukért.