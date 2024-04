Vajon elegendő a pénz a jó szülő-gyerek kapcsolathoz? - Így szúrta el Tom Cruise a gyereknevelést

Beyoncé és Jay Z Nem tagadják, hogy elkényeztetik a gyerekeiket.

Forrás: AFP

Blue Ivy Carterről ugyanis már születése előtt kijelentette az apja, hogy rengeteg ajándékkal fogja elárasztani, és a “legelkényeztetettebb kölyökké” változtatja. Sokat dolgozott ezen a család, és mondhatjuk, hogy sikeres volt a tervük. A most 12 éves lány azonban már nyilvánosan is visszaszól a szüleinek (és másoknak is), önbizalomból pedig nem szenved hiányt. Persze, ehhez az is kellett, hogy mérhetetlen luxusban és gazdagságban nőjön fel: 5200 dolláros Svarowski kövekkel kirakott babakádban fürdették, pici kora óta a legnagyobb divatházak méretre gyártott ruháit hordta, saját stylistja van és külön szakács főz rá. Kétévesen szeretett volna egy pónit: 86 ezer dolláros arab telivér lovat kapott. Ötéves volt, amikor szülei egy nevével ellátott szépségápolási termékcsaládot dobtak piacra, tízévesen pedig egy árverésen 33 millió forintos gyémánt fülbevalóra licitált. Ráadásul a szülők nem titkolt szándéka, hogy Blue Ivy kövesse édesanyját a zenei pályán, ezért számos alkalommal álltak már együtt színpadra Beyoncéval, és a tehetséges leányzó már két zenei díjat is bezsebelt. Nem csoda azonban, hogy Blue Ivy ilyen körülmények között nőtt fel, hiszen szülei együttes vagyona megközelíti a 3 milliárd dollárt. Így gyakorlatilag bármit megengedhetnek maguknak - és persze gyermekeiknek. A kérdés csak az, hogy attól, hogy megtehetik, valóban mindennel el kell halmozniuk a csemetéiket? Mert ahogy Tom Cruise és Suri kapcsolatából is látható, a gyerekek nem ahhoz kötődnek, akitől minden pénzt megkapnak, hanem ahhoz, aki időt, energiát és figyelmet fordít a nevelésükre.