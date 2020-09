A sztárséf kedvese saját YouTube-csatornát indított, ahol meglehetősen pikáns témákat tárgyal ki. Legutóbb például arról elmélkedett, hogyan is nevezhetné a „nindzsóját". Úgy véli, a női nemi szerv még mindig túlságosan is tabu téma, ellenben a férfiak a péniszével.

„Ti hogyan nevezitek a női nemi szerveteket? Punci, nindzsó, vagina, vulva, hüvely, rózsa, jóni, virág, kehely, csupor, vádzsádzsá, sánáná, lyuk?" – kérdezte Dóra a videóban.

Rácz Jenő párja szerint nem kellene, hogy szégyenérzet társuljon ahhoz, ha a nők intim testtájékáról beszélünk.

„A férfi nemi szervet sokkal szabadabban használjuk, nincs mellé szégyen. Női nemi szerveket például sosem rajzolgattam a könyvekbe, a padtársam füzetébe. A miénket bezzeg rejtegetni, mosni, tisztítani kell, mert mindig csak a baj van vele, és állandóan menstruálunk" – folytatta a lány.

Dóra úgy véli, a férfi nem szervvel is lehetnek „problémák":

„Az is lehet ráncos, hosszú, vastag, rövid, kerek meg puffos, ahogy a lányoknak. Mint egy millió féle pénisz, úgy millió féle "sánáná" is van. Fogadjátok el!" – bíztatja a nőket a videóban.