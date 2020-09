Szinte az egész ország követi a közel 300 kilós tini, Rácz Géza fogyását, akit Schobert Norbi karolt fel: tanácsaival és diétás élelmiszerrel is segíti. A 17 éves fiú több mint harminc kilót fogyott, azt mondja, ennek köszönhetően pedig sokkal jobban is érzi magát, könnyebben mozog és a közérzete is sokat javult. Géza Norbi segítségével most párt keres egy duci lány személyében - a cél, hogy közösen küzdjenek a kilók ellen. A TV2 Tények Plusz kamerái előtt megszólalt Géza édesanyja is, aki maga fürdeti és öltözteti fiát. Az asszony zokogva mondta el, Géza mennyit szenvedett a súlya miatt, és most nagyon örül a változásnak.