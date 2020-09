A randevúzás művészete sosem volt egyszerű, hiszen egyszerre kell jó benyomást tennünk, figyelnünk a másikra és arra is, hogy közben önmagunk maradjunk. A figyelmesség alapvető elvárás, de olykor az izgatottság átveszi az uralmat az emberek felett, és nehéz mindenre odafigyelni. Ezért érdemes egy kicsit tudatosan állni a randizáshoz persze úgy, hogy közben az ösztönösség se vesszen el teljesen. A határokat, mint mindig, ilyenkor is fontos megszabni, és jó, ha felkészítjük magunkat az esetleges elutasításra is.