Teljesen kiakadt VV Béci, szerinte a férfiak teljesen elnőiesedtek, hiszen úgy pózolnak az Instán, akár a csajok. A sztár sajánlja a gyengébbik nemet, amiért ilyenek lettek a pasik.

„Rendesen férfiaknak képzelitek magatokat, és b*zdmeg pózoltok a TikTokon, az Instán. Harapdossátok a szátokat, úgy gesztikuláltok, mint a rossz k*rvák. Én nem is értem... Gyerekek, ez nem férfias. A férfiassággal legyél szexi, egy rossz k*rva leszel, de ezt most komolyan mondom. Csajokká változtatok, férfiak. Nyilván, ha kell ez valakinek, már az is kellemetlen. Inkább a katonságot választanád, ahelyett hogy harapdálod a szádat. Rendesen a hajukba túrnak, és úgy harapdálják a szájukat, kacsintgatnak, puszikat dobálnak. Gyerekek, egy cementes zsákot nem tudnátok megemelni, ha arról lenne szó. Kicsit térjetek már vissza a férfiassághoz, mert elk*rvultatok. Sajnálom a nőket, hogy ilyen palikkal kell foglalkozniuk. Mit művelhetnek ezek az ágyban?"