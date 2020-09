Epizódszerepem van, de már most nyitott vagyok akár egy főszerepre is, olyan jól éreztem magam a forgatáson – mesélte a Borsnak Szulák Andrea.

"Profi stábbal dolgozhattam, rekkenő hőségben, de ezzel együtt is csak jót tudok mondani. A büfében például összefutottam barátokkal, köztük Kamarás Ivánnal, akivel utoljára Tahitin találkoztunk, de Polyák Lillának is örültem, akivel több darabban is együtt játszszunk a színházakban."

Szulák Andrea a való életben nem igazán tud csábítani, ám remek színésznőként még ez is sikerült neki.

"A jelenetről nem szeretnék sokat elárulni, talán annyit, hogy ha nincs a jó forgatókönyv és a rendező, nem feltétlen tudom, hogy kellett volna elcsábítanom a partneremet. A való életben ugyanis egyáltalán nem tudom, hogyan kell csábítani. Hülyéskedni, ironizálni, bohóckodni tudok, de azt sem veszem észre, ha valaki igézően néz rám. A jelek fel sem tűnnek. Nemegyszer szólnak a barátaim, hogy: "Láttad, hogy nézett az a fickó?", én pedig észre sem vettem az egészet.

Talán mert nem hiányzik az effajta impulzus. Kerek az életem, megvan mindenem. A forgatáson is – éppen ezért – elsősorban a humorhoz nyúltam, a végeredményt pedig majd meglátjuk."