Jeff Hong zseniális animációs művész jelenleg New Yorkban él, de Los Angelesben született és nevelkedett. Jeff akkora Disney-fan, hogy továbbgondolta a meséket, és elkészített egy igen érdekes és egyben kiváló társadalomkritikaként is felfogható illusztrációs projektet. A szereplők hétköznapi drámákat mutatnak be, és olyan témákat feszeget, mint a környezetszennyezés, az erdőirtás, az állatokkal való visszaélés, a kábítószer és egyéb függőségek.

