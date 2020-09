A 36 éves Nikole Mitchell egy nagyon szigorú, baptista családban nőtt fel, ahol szülei azt szerették volna, hogy a lányuk az egyháznak szentelve magát élje az életét. Mitchell igyekezett megfelelni a szüleinek és eleget tenni az elvárásaiknak, így éveken keresztül lelkészként dolgozott. Férjhez ment és szült 3 gyermeket, mégis úgy gondolta, hogy nem a helyes úton jár és nem érzi magát igazán boldognak.

"Már gyermekkorom óta azon fantáziáltam, hogy sztriptíztáncos legyek" - mesélte Nikole.

Hosszú mérlegelés után végül úgy döntött, hogy ott hagyja az egyházat és vállalva a kockázatot végre a saját útját járja. Nemsokkal később arra is ráébredt, hogy vonzalma nemcsak a férfiak, hanem a nők irányába is kiterjed, ami még inkább felborította a vallásos neveltetésű nő életét - írja a Daily Star.

"Amikor éreztem, hogy nem vagyok heteroszexuális, az egész addigi világom felfordult. Féltem, hogy mindenem elveszítem, hiszen egy hozzám hasonló identitású embert az egyházam kivet magából" - nyilatkozta Mitchell.

Végül 2017-ben ott hagyta a baptistákat és elkezdte élni az álmait. Néhány hónappal később a Youtube-on vallotta be másságát.

"Az életvezetési tanácsadóm fehérnemű-modellként is dolgozik és ez elindított bennem valamit... gyakorlatilag mágnesként vonzott magához a szexualitás és hogy a sajátomat a lehető legteljesebben élhessem meg" - mesélte a háromgyermekes édesanya, aki nemsokkal ezután jelentkezett élete első meztelen fotózására.

Ezt követően felgyorsultak az események, Mitchell elindította saját OnlyFans oldalát, ahol pénzért cserébe vetkőzött és meztelenül mutogatta magát. Annyira beleszeretett új hivatásába, hogy most már az ügyfelek különleges kéréseit is kielégíti, sőt március óta már pénzt is ajánlottak fel neki néhány pásztoróráért cserébe. Bár a koronavírus egyelőre nem engedi továbblendíteni a karrierjét, de alig várja, hogy örömlányként is dolgozhasson, mert úgy érzi, most igazán azt az életét éli, amit mindig is akart.