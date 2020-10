Tudjuk, hogy alapjáraton nehéz felkelni reggelente a munkába, és hallani sem akarsz róla, hogy még ennél is korábban ébredj. De ha valami olyan dolog miatt bújsz ki hamarabb az ágyból, ami egész napra feltölt energiával, jobban tudsz majd aludni tőle, és még fel is szabadul a délutánodból pár óra, akkor lehet hogy megérné. Ez a valami pedig nem más, mint a sport! Összeszedtük, miért érdemes a korai órákra áttenned a mozgást.

Egész napra energiát ad.

Tévedsz, ha azt gondolod, hogy mivel korábban keltél, álmosabb leszel egész nap. Éppen ellenkezőleg! A reggeli sport olyan lendületet ad, ami a nap végéig kitart. Mind fizikálisan mind pedig szellemileg frissebb leszel, és ez a teljesítményeden is meglátszik majd. Meg fogsz lepődni, hogy ezután reggelente nem a kávé lesz az első, ami után nyúlni fogsz.

Mélyebben alszol tőle.

Gyakran halljuk, hogy egy kiadós sport után jól fogsz aludni, mert annyira elfáradsz tőle, de biztosan te is tapasztaltad már, hogy épphogy felpörget az esti mozgás, és nehezen jön álom a szemedre. Ha reggel edzel, ezt elkerülheted, ráadásul kutatások is bizonyították, hogy akik korán jártak mozogni, sokkal mélyebben aludtak, és hamarabb is sikerült álomba szenderülniük.

Jobban ég a zsír!

A reggeli órákban alapból gyorsabban működik az anyagcseréd, erre pedig csak ráteszel, ha mozogsz. A következménye pedig az, hogy a zsírégetés is hatékonyabb lesz ebben a napszakban. A kor előrehaladtával ez különösen fontos szempont lehet, hiszen sajnos egyre nehezebben indul be ez a folyamat.

Reggeltől estig jókedvű leszel.

Biztos te is tudod már, hogy a mozgás endorfint termel, ami a boldogságodért felelős. Képzeld el, milyen szuperek lehetnek a napjaid, ha már rögtön felkelés után megkapod a boldogságadagodat, és így vágsz neki a napnak a szokásos morcos reggelekkel ellentétben. Ha este edzel, nem érezheted sokáig az endorfinnak ezt a csodás hatását, hiszen utána nem sokkal később aludni mész.

Csak úgy pörög az agyad!

A mozgás javítja a vérkeringést, jó hatással van az agy vérellátására. Így utána sokkal hatékonyabban tud működni, javul a memória, a figyelem. Nem kérdés, hogy így jelentősen jobban fogsz teljesíteni a munkahelyeden, ugye? Nem is beszélve arról, hogy a sport segít kikapcsolni, csökkenti a stresszt, így nem fogod fölösleges dolgokon pörgetni az agyad.

Több helyed és időd lesz.

Praktikai előnyei is vannak a korai edzésnek. A reggeli órákban jóval kevesebben lesznek a konditeremben vagy a futópályán, így nem kell várnod a gépekre illetve nem fogod kerülgetni az embereket. Ezenkívül, ha még a napod előtt letudod a sportot, szabad lesz az egész délutánod, amit azzal töltesz, amivel csak akarsz.