Medveczky Ilona 79 éves kora ellenére még mindig elképesző formában van. A híres táncművész jóval fiatalabbnak tűnik a koránál, így nem csoda, hogy a férfiak még mindig imádják. Egyszer elárulta, hány férfi volt összesen az életében, és az a bizonyos szám sokakat megdöbbentett.

Most pedig arról mesélt, hogy noha sok udvarlója volt élete során, sőt, házas is volt, mégis egyedül maradt öreg korára. Saját bevallása szerint gyermeket is szeretett volna, ám sajnos úgy hozta az élet, hogy ez nem sikerült.

"Voltam férjnél is, sokan kérték meg a kezem, de hiába volt több száz udvarlóm, életem végére egyedül maradtam. Gyermekem nem született, pedig szerettem volna, és egy kezemen meg tudom számolni, hány embert tudnék hívni, és jönne is, ha bármire, akár csak egy pohár vízre lenne szükségem. Persze, nem panaszkodni akarok, hálás vagyok azoknak, akik a barátaim és minden körülmények között mellettem állnak, de társ nélkül lenni nem könnyű helyzet..." - mondja Ilona, akinek a férfiak még az intim testrészükről is küldtek képet.

"Miért gondolja valaki, hogy ez illő vagy hogy ezzel imponálni lehet egy hölgynek? Természetesen ezeket a leveleket válaszra sem méltattam" - írta meg a Blikk.