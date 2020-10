A tavaly 50 éves Matthew McConaughey önéletrajzi könyvet írt, amelyben nemcsak magáról, hanem édesapja halálának körülményeiről is meglepő őszinteséggel ír.

Matthew McConaughey önéletrajzi könyvében, melynek címe Greenlights, sok érdekességet olvashatunk a különc színészről, és olyan dolgokat is megtudhatunk a ma már példás családapáról, amire álmunkban sem gondoltunk volna.

A jóképű színész édesapja halálának körülményeiről is meglepően nyíltan számol be a könyvében. McConaughey szülei kapcsolata elképesztően viharos volt, James és Kay két válás után, harmadszor is újra házasságot kötöttek egymással.

Az édesapát, James-t 1992-ben szeretkezés közben egy infarktus vitte el, sajnos az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. Amikor a mentők megérkeztek a helyszínre, meztelenül vitték ki James holttestét a kocsihoz, mivel a feleség, Kay azt szerette volna, hogy a ház köré gyűlt tömeg is megtudja, hogy miért hívták férjét Big Jim-nek - írja a Daily Star.

Állítólag James előre megjósolta, hogy szeretkezés közben fogja életét veszíteni.