A Dancing with the Stars fiatal sztárja, Győrfi Dániel számára véget ért a karantén, újra visszatérhet a próbaterembe gyakorolni.

Győrfi Dani múlt héten nem léphetett parkettre a Dancing with the Starts élő show-jában, mivel ő is elkapta a koronavírust.

A jóképű fiú szerencsére tünetmentesen vészelte át a 10 napos karantént, ami le is járt számára, így végre újra folytathatja a felkészülést.

A jó hírt Dani táncpartnere, Stana Alexandra közölte közösségi oldalán.

„Tíz nap után irány a próba! Végre!"