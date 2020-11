A Los Angeles környékén élő Molly Spock jó pár éve lett a naturizmus szerelmese, még 2009-ben kezdett el járni a híres nudista negyedbe Palm Sprigs-ben, ahol ruha nélkül standoltak, teniszeztek.

A nőnek annyira megtetszett ez az életforma, hogy ma már igyekszik mindent meztelenül csinálni, amit csak tud.

Mivel pincérnőként dolgozott, a koronavírus miatt megszűnt az állása, ezért most rengeteg ideje jut kedvenc hobbijára, a sziklamászásra, túrázásra. Na de persze ezeket is meztelenül csinálja, és Instagram-oldalán a naturizmust hirdeti.

A nő otthon is meztelenül járkál, mert egyszerűen irritálja a bőrét a ruha. Egyáltalán nem szégyenlős még a pizzafutárnak vagy a gázóra-leolvasónak is így nyit ajtót, de előfordult, hogy egy futár annyira meglepődött, hogy kiesett a kezéből a csomag.

Molly a párjának is megmondta anno, hogy bizony neki is le kell dobnia a textilt a strandokon, ha vele akar maradni, így hát a férfi követte a nő példáját.

A 32 éves Molly azóta új terveket szövöget, jógaoktató kurzust végzett el, illetve tantra oktató lett, mivel úgy véli, a szex a testet és lelket is gyógyítja – írta a The Sun.