A szexmunka egy több ezer éves szakma, amelyet eddig egyetlen intézkedés sem tudott felszámolni. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke a Blikknek mesélt arról, mi a helyzet most a járvány miatt nehéz helyzetbe került szexmunkásokkal.

"Úgy fest, sokan hagyják el a területet a vírus miatti félelem és az anyagi ellehetetlenülés miatt. Mindet elmond, hogy míg tavaly ilyenkor a magyar szexmunkások átlagosan napi 4-5 kuncsaftot fogadtak, most legjobb esetben is havonta jut egy emberre ugyanennyi- mondta Földi Ágnes, aki az okokról is beszélt.

"Az embereknek kevesebb a pénzük, s a fizetett szexnél hétköznapibb dolgokra is alig jut. Különösen fájó ez épp a karácsony előtti három-négy hetes időszakban, ami máskor komoly bevételt jelent a szexmunkások számára. A férfiak - mondjuk úgy - magukat is megajándékozzák ilyentájt, s könnyebben előveszik a dugipénzt, ami idén hiányzik a családi kasszából - magyarázza az elnök.

"A másik ok nyilván a vírus, e téren a szexmunkások és a kuncsaftok fokozottan ki vannak téve a veszélynek, s egyformán óvatosabbak is lettek. Ehhez járult harmadik okként - a talán a legjelentősebben - a kijárási tilalom. A kuncsaftnak is, a nem otthon dolgozó lányoknak is el kell hagyni a helyiséget este hét órakor, hogy nyolcig hazaérjenek. Természetesen reggel hétkor hiába várnák a kuncsaftokat, mert akinek munkahelye van, az reggel dolgozni megy."

- nyilatkozta az egyesület elnöke.