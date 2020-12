Fru és Renátó között végre látszik kialakulni, hogy mit is akarnak egymástól. Eddig úgy tűnt, hogy csak Renátó van oda a lányért, hiába kapálózik, nem fog tudni labdába rúgni nála, azonban hamar kiderült, hogy nem egyoldalú az érdeklődés.

A műsor előzetesében ugyanis látni, hogy Fru is nyitott Renátó felé, nem is akárhogyan, egyből a hálószobában kötöttek ki, ahol az első csók is elcsattant kettejük között. A lány állítása szerint, Renátó olyan férfi, akire mindig is vágyott.