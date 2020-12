L.L. Juniornak és feleségének, Körtvélyessy Kingának közös kislánya, Lili szeptember 17-én jött világra, a kis család idén ünnepelte az első közös karácsonyukat, ami keserédes hangulatban telt. Hiszen L.L. Junior tavaly a kisfiát, Kinga pedig most novemberben az anyukáját vesztette el.

"Ez a karácsony most mindenkinek más volt, mint a megszokott, áthelyeződött a hangsúly a tárgyakról a családra, a szeretteinkre. Mi is megpróbálunk a körülöttünk lévőkre koncentrálni, hisz az élet maga az ajándék, ez a legfontosabb most, s Lili miatt megpróbálunk felülemelkedni a gyászunk felett"– kezdte a Borsnak az énekes.

"Igazából teljesen átlagosak a napjaink, mindenkinek megvan a maga feladata. Lilit mindig Kinga fürdeti, ő sokkal ügyesebb ebben, mint én, ahogyan abban is, hogy megnyugtassa, amikor sír. Viszont, és erre nagyon büszke vagyok, én altatom, mert Lili nagyon megnyugszik a mély hangomtól. Amikor este lefektetem, mindig simogatom és beszélek hozzá, egészen addig, amíg el nem alszik. Sokat játszom vele, nagyon szeret repülőset játszani, olyankor mindig felemelem és megpörgetem. Ő pedig csak mosolyog és kacag. Minden másodperc ajándék, de tényleg" - fejezte be Junior.