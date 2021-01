Kelemen Anna sajátos módon buzdítja a követőit a közösségi oldalán arra, hogy oltassák be magukat a koronavírus elleni vakcinával.

Azt már megszokhattuk Kelemen Annától, hogy nem mindennapi képekkel, bejegyzésekkel látja el a rajongóit az Instagram oldalán.

Most sem meglepő, hogy fontos ügyek kapcsán is büszkén használja különleges báját és formás idomait. Legutóbbi bejegyzésében a fenekét paskolva és tangában pózolva buzdítja arra a követőit, hogy oltassák be magukat.

"Most,hogy a világ több információt hordoz,most számon kérhető lett az adat,valahol a sok információáramlás következménye,hogy akad,aki elgondolkodik beoltassa e magát.

Ők ácsorognak tovább meztelenül vagy hajlandóak végre felvenni egy védőpajzsot?

Ez,az a helyzet,amikor hinnünk kell az orvostudományban" - olvasható Anna bejegyzésében.