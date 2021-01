Vajna Timi elképesztő szexi fotókat oszt meg magáról közösségi oldalán. Apró bikinijében jól látszik, hogy az özvegy fantasztikusan néz ki. Nem is csoda, ha követői a jó alak titkáról faggatták. A celeb válaszolt, bár így sem kerültünk közelebb a megoldáshoz....

„Amikor utazok mindent kipróbálok, nagyon szeretem az édességeket, de otthon próbálok odafigyelni. Plusz két éve nagyon stresszes az életem, mióta Andy meghalt, összeszűkült a gyomrom. Néha sportolok: piláteszezni és jógázni szoktam" - mondta el Timi, írta meg a Blikk.

Any Vajna özvegye azt is elárulta, hogy gondok vannak a pajzsmirigyével is, így ez is hozzájárult a fogyásához.